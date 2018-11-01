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برلمان

ممثل الغد بتنسيقية الأحزاب: سنناقش ملف ذوي الاحتياجات الخاصة بمنتدى شباب العالم

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 01:37 ص
أحمد نصار مساعد رئيس
أحمد نصار مساعد رئيس حزب الغد وعضو لجنة تنسيقية شباب الأحزاب
معتز الخصوصى
قال أحمد نصار، مساعد رئيس حزب الغد، وعضو لجنة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا سنشارك فى منتدى شباب العالم المقرر انعقاده بشرم الشيخ من يوم 3 نوفمبر ولمدة ثلاثة أيام، ملف تنمية أفريقيا 2063 وملف الأورومتوسطى والشركات الناشئة ودورها فى التنمية الاقتصادية.

كما أشار "نصار"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أننا سنناقش أيضًا فى منتدى شباب العالم ملف ذوى الاحتياجات الخاصة ومطالبهم ، إضافةً إلى التركيز على فكرة توحيدة القارة الأفريقية وتنمية الإقتصاد فى أفريقيا.

وأكد مساعد رئيس حزب الغد، وعضو لجنة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن شعارنا فى ملف تنمية أفريقيا 2063 التى سنناقشها فى منتدى شباب العالم هو "أفريقيا التى نريدها فى الصحة والتعليم والاقتصاد وكل المجالات".

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