آراء المواطنين حول ظاهرة انتشار القمامة بشوارع القاهرة.. فيديو

عرض برنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسي تقريرا من الشارع المصرى لمعرفة آراء المواطنين حول ظاهرة انتشار القمامة بشوارع القاهرة.



وقال أحد المواطنين إن الجميع يعانى من مشكلات القمامة وتتسبب فى انتشار الامراض.



وفى نفس السياق قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إن هناك حملة لتطهير حى مدينة نصر من القمامة.

