ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

آراء المواطنين حول ظاهرة انتشار القمامة بشوارع القاهرة.. فيديو

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 10:53 م
صدى البلد
البهى عمرو
عرض برنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسي تقريرا من الشارع المصرى لمعرفة آراء المواطنين حول ظاهرة انتشار القمامة بشوارع القاهرة.

وقال أحد المواطنين إن الجميع يعانى من مشكلات القمامة وتتسبب فى انتشار الامراض.

وفى نفس السياق قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إن هناك حملة لتطهير حى مدينة نصر من القمامة.
loading...

ترشيحاتنا

سجن سيدة كويتية بسبب توجيه الشتائم لأبنائها أثناء مذاكرة دروسهم

المرجيحة تتسبب فى مصرع تلميذ بمدرسة خاصة بعد تهشم رأسه فى أوسيم

الرفق بالحيوان تكشف الموقف القانوني من واقعة التحرش بـ قرد فى الدقهلية

شاهد.. روجينا تتألق بالكاجوال في أحدث جلسة تصوير

وزير المالية: رئيس مصلحة الضرائب أزعج محافظ البنك المركزي لهذا السبب

كاف يوقع عقوبة مالية على المصرى بسبب ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية

وزير المالية: الرئيس طالب بإجراء تعديلات لقانون الضريبة العقارية

الموقف يشتعل بشرق المتوسط.. تركيا تتحدى قبرص واليونان وتبدأ التنقيب عن الغاز

صندوق النقد يمنح مصر ملياري دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي

تفاصيل ميزانية اتحاد الكرة عام 2018.. مستند

أمر ملكي جديد من العاهل السعودي بشأن القضاء

موعد وصول منتخب تونس للقاء مصر في الجولة الخامسة لتصفيات أمم أفريقيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلقيس تخطف الأنظار بفستان أحمر.. صور

وزير الشباب والرياضة يلتقي أبناء الجالية المصرية في دبي..صور

المدينة الشبابية ببورسعيد تشهد ختام فعاليات crossfit لطلاب الجامعات

شاهد.. روجينا تتألق بالكاجوال في أحدث جلسة تصوير

صدمة جمهور ياسمين صبرى بسبب فستان أحمر.. صور

فيديو

نقيب الزبالين: بداية يناير موعد القضاء على القمامة بالشوارع..فيديو
قصة مغنية إيرلندية شهيرة أسلمت وغيرت اسمها لـ شهداء.. فيديو
الماكياج مش حرام .. دعاء فاروق ترد على فتوى شيخ أبكاها..فيديو
أحمد موسى عن اقتحام فصل للبنات في شبرا: هما دول شباب الفيسبوك.. فيديو
أميرة نسيم تكشف السر وراء برنامجها انت الحكاية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟