الصناعة: استراتيجية لدعم النمو الصناعي بـ8%

أكد أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، أن هناك استراتيجية لدي الوزارة لزيادة حجم النمو الصناعي بنسبة 8% و 10% للصادرات.





وأوضح "عنتر"، في تصريحات له اليوم، أن تلك الاستراتيجية ترتكز على عدة معايير من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع حوافز استثمارية للمصنعين من بينها إصدار قانون التراخيص الصناعية ومدة فترة إصدار التراخيص لمدة أسبوعين، وتنمية الصادرات، إضافة إلى إنشاء مناطق صناعية متخصصة فى صناعات الجلود والأثاث والبتروكيماويات والمثلث الذهبى للصناعات المعدنية.



