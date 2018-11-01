استمرار تقديم عروض أفلام المهرجان القومي للسينما على مسرح قصر ثقافة أسوان

استمرت عروض الأفلام المشاركة فى المهرجان القومى للسينما، تحت عنوان "لحظات لا تنسى"، فى دورته الـ22 والذى تشارك فيه الهيئة العامة لقصور الثقافة وينظمه صندوق التنمية الثقافية ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى 3 نوفمبر بقصر ثقافة أسوان.





وقد تضمنت عروض اليوم الثانى عرض أفلام " القرموطى فى أرض الأحلام" إخراج أحمد البدرى ، و"رسائل من السماء" إخراج شعبان كمال بيومى ، و"عيد جواز" إخراج أحمد عصام على ، و"أرمنتى " إخراج نورهان جمال ، و"بودى فرعون الومو" إخراج سارة رياض ،و"جواب إعتقال" إخراج محمد سامى .





كما تضمنت عروض اليوم الثالث أفلام "خبر وبركة" إخراج سامح عبد العزيز، "أمل" و "عينى عينك" إخراج خالد محجوب، "الناس الطيبة" إخراج عبد الرؤوف ربيع ، "ريد فيلفيت" إخراج محمود سمير - يوسف محمود ، "مولانا" إخراج مجدى أحمد على.



