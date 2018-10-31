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نقيب الزبالين: سنقضي على مشكلة القمامة فى الفترة المقبلة..فيديو

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 10:50 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين بمحافظة القاهرة، إن مشروع قانون النظافة الجديد يتضمن إنشاء شركة قابضة لمنظومة النظافة وان المنظومة الجديدة للتعامل مع مشكلة القمامة ستنجح، موضحا أن هناك تعاقدا مع الحكومة لإعادة الزبال القديم.

وأضاف خلال حواره، برنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسي أن هناك زيا موحدا للزبال وان الدولة تعطى الزبال 4 جنيهات على كل شقة فى الشهر وهناك غرامة 150 جنيها تقع على الزبال فى حال وجود كيس فى الشارع وهناك سيارات ميكانيكية لتجميع القمامة.

وأشار إلى أن هناك جهدا يتم للقضاء على القمامة فى الوايلى فى العباسية و باب الشعرية وأول وثان مدينة نصر.

وطالب من الحكومة بوضع صناديق القمامة فى الشوارع و الحدائق وذلك للقضاء على مشكلة القمامة، وأكد أن الصناديق تتعرض للسرقة والشرطة عليها دور فى الحفاظ عليها.
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