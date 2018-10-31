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هدى زكريا: الصراع بين جيلي الشباب والمسنين تسبب في قطيعة تاريخية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 10:55 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي والعسكري، إن الشباب ظلوا أسرى "في دور التلميذ الذي يتلقى الحكمة والخبرات" من الأكبر سنا، والذين يمتلكون سلطة الحديث والأوامر عليهم.

وأوضحت هدى، خلال لقاء تليفزيوني على فضائية الأولي، أن الصراع بين جيلي الشباب والأكبر سنا، تسبب في قطيعة جيلية تاريخية، لذلك ظهر مصطلح "صراع الأجيال"، مؤكدا أن كل محاولات الشباب للتقدم كانت تصطدم بالتقاليد والعادات الصلبة التي توقف مسيرة تقدمهم، وتضعهم في خانة "التلميذ المستمع".

وأشارت أستاذ علم الاجتماع السياسي، إلى أن الرئيس السيسي أهتم بالاستماع للشباب، مؤكدا أن مؤتمرات شباب العالم تهدف لإعداد الشباب والحفاظ على الهوية المصرية.
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