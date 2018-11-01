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حوادث

حملات لمباحث التموين ضد محتكري البطاطس في دمياط

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 01:34 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
زينب الزغبي
صرح اللواء طارق مجاهد، مدير أمن دمياط، بأن هناك حملات أمنية من قبل مباحث التموين بدمياط على الأسواق والمخازن وثلاجات الخضار لضبط البطاطس التى يقوم عدد من التجار بتخزينها وبيعها بأزيد من سعرها بالسوق السوداء أو بغرض الاحتكار 700. 

وأشار إلى أنه منذ يومين قد تم ضبط 700طن من البطاطس بإحدى الثلاجات وتم إحالة مالكها إلى النيابة العامة، مشيرا إلى انه هناك حملات يومية على الأسواق.

وحذر التجار من استغلال الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد واللجوء لرفع الأسعار، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية والرقابية لن تسمح لأحد باحتكار أى سلعة غذائية وهناك حملات تفتيشية يومية على الأسواق والمخازن والثلاجات لضبط المخالفين للقانون ومحتكري السلع الغذائية.

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