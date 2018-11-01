35 مليون جنيه لتنفيذ أعمال مشروعات صرف صحي بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الإسكان بالوادى الجديد، عن استكمال تنفيذ مشروعات صرف صحي في عدة قرى على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 35 مليون جنيه، والتي تضمنت تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحي المتكامل قرية بدخلو ويشمل خط طرد وشبكة انحدار ومحطة رفع، وجارٍ العمل تحت إشراف وتنفيذ مديرية الإسكان كما يجري إنشاء مشروع الصرف الصحي المتكامل بقرية صنعاء ومتابعة ميدانية للموقع يشمل المشروع خط طرد ومحطة رفع وشبكة انحدار ومحطة معالجة.





من جانبه قال المهندس أحمد حسين، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، أنه يجري استكمال المرحلة الثانية لمشروعات الصرف الصحي المتكامل بقرية بدخلو وعثمان بن عفان والمواشي حيث تبلغ تكلفة المشروعات حوالي 30 مليون جنيه.





وأضاف حسين فى بيان، إنه تم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي المتكامل بقرية عبد المجيد الجبيلي بالفرافرة اشراف وتنفيذ مديرية الإسكان ومتابعة اعمال ادارة فرع الداخلة حيث تم إنهاء خط الطرد ومحطة الرفع وشبكة الانحدار بنسبة تنفيذ 90%لمحطة المعالجة.