بعد مقترح الزارعيين بتحرير سعر الأسمدة.. الفلاحين: يحمي الفلاح من السوق السوداء.. ضمان لوصول الدعم لمستحقيه.. على الدولة إلغاء دعم مصانع الأسمدة وتوجيهه للفلاح

نقيب الفلاحين: تحرير سعر الأسمدة يحمي الفلاح من السوق السوداء

على الدولة إلغاء دعم مصانع الأسمدة وجعله لمستحقيه وهم الفلاحون

اتحاد الفلاحين: تفعيل كارت الفلاح ضمانًا لوصول الدعم لمستحقيه





كثر في الفترة الأخيرة الحديث عن دعم الفلاح والارتقاء به نظرا لأنه يمثل عمودا من أعمدة الاقتصاد المصري، ويساهم في دفع عجلة التنمية، فعلي الرغم من لمس القطاع الزراعي طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة، إذ تم سن الكثير من التشريعات واتخاذ العديد من القرارات التي تصب في مصلحته وتخدمه وتدعم الاقتصاد القومي، إلا أنه مازالت توجد بعض المشاكل التي تعرقله واستغلال التجار له معتبريه فريسة يجب استغلالها، والصعوبة فى تسويق محاصيلهم وارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة من أسمدة ومبيدات وبذور، والغش فيها أيضا.





ويأتي قرار من نقيب الزراعيين وهو تحرير سعر الاسمدة وذلك للقضاء علي السوق السوداء والحد من انتشارها ويتم دعم الفلاح دعما نقدى، ويتم توصيله للفلاحين من خلال كارت الفلاح.





صدى البلد استطلع آراء عدد من قيادات نقابة الفلاحين للكشف عن آرائهم حول هذا الموضوع.





في البداية أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن تحرير سعر الأسمدة يقضى على السوق السوداء، وتهريب الأسمدة، وكل الإجراءات غير السليمة التى قد تتم خلال عمليات التسليم.





وأضاف أبو صدام خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد: الفلاح لجأ إلى السوق السوداء؛ لعدم توافر الأسمدة ببعض الجمعيات بالمحافظات ويجب حماية الفلاحين من أسعار السوق السوداء، لأن سعر طن سماد اليوريا بالجمعيات 3290 جنيها، ووصل بالسوق السوداء الي 5600 جنيه، والنترات 3190 جنيها، وصل إلى 5500 جنيه بالسوق السوداء.





وتابع نقيب عام الفلاحين أن الدولة تقوم بدعم مصانع الأسمدة بالغاز الطبيعي بما يقرب 20 مليار جنيه ويجب أن يصل هذا الدعم إلى جميع الفلاحين وأن تقوم الدولة بإلغاء الدعم لتلك المصانع.





كما أكد محمد فرج رئيس إتحاد الفلاحين أنه إذا أردنا تحرير سعر الأسمدة ووصول الدعم لمستحقيه يجب تفعيل كارت الفلاح الذكي والذي بمقتضاه سوف يستطيع الفلاحين صرف مستحقاتهم من الأسمدة.





وأضاف فرج خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن المشكلة الحقيقية لكارت الفلاح هو أنه سوف يكون موجه للحائزين فقط حتى لو كانوا يعملون في أى مجال أخر غير الفلاحة لذا يجب على وزارة الزراعة أن تجعله موجه للفلاحين فقط حتى يصل لهم الدعم الكامل من الأسمدة.



