تنفيذ 13 ألف وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي ببورسعيد وبورفؤاد

قالت مى عبدالحميد المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي لمحدودى الدخل "المليون وحدة"، إنه سوف يتم تنفيذ ما يقرب من 5700 وحدة سكنية بمحافظة بورسعيد بمساحة 90م2 للمواطنين الحاجزين بالإعلان الثامن داخل الأولوية المقررة.





وأكدت أنه سيتم البيع وفقًا لشروط الإعلان الثامن، على أن يتحمل الصندوق فارق التكلفة حرصًا منه على تحقيق مبدأ التكافؤ بين المواطنين، ولم يتم توفير مواقع بديلة لهؤلاء الحاجزين، وبالتالى لم يتضمنهم إعلان التحويل.



