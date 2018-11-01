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اقتصاد

تنفيذ 13 ألف وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي ببورسعيد وبورفؤاد

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 05:25 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آمنة عبدالعظيم
قالت مى عبدالحميد المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي لمحدودى الدخل "المليون وحدة"، إنه سوف يتم تنفيذ ما يقرب من 5700 وحدة سكنية بمحافظة بورسعيد بمساحة 90م2 للمواطنين الحاجزين بالإعلان الثامن داخل الأولوية المقررة.

وأكدت أنه سيتم البيع وفقًا لشروط الإعلان الثامن، على أن يتحمل الصندوق فارق التكلفة حرصًا منه على تحقيق مبدأ التكافؤ بين المواطنين، ولم يتم توفير مواقع بديلة لهؤلاء الحاجزين، وبالتالى لم يتضمنهم إعلان التحويل.

وعلى نطاق نفس المحافظة أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن مجلس الوزراء وافق أيضًا على البدء فى تنفيذ عدد 7748 وحدة سكنية (غرفتين وصالة) بمساحة 75م2 بمدينة بورفؤاد بشرق كلية التربية الرياضية بمحافظة بورسعيد للمواطنين الحاجزين بإعلان محافظة بورسعيد عام 2013، ممن هم خارج الأولوية المقررة، والمقبولين وفقًا لشروط الإسكان الاجتماعي، بسعر مبدئي 155 ألف جنيه للوحدة السكنية (قابلة للتغيير في ضوء الحساب الختامي للمشروع والتكلفة الفعلية).
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