ترامب والإعدام.. الرئيس الأمريكي يطالب بعودة العقوبة.. عهد جورج بوش الابن هو الأكثر تنفيذا لها.. وترامب استغل الصحف للترويج للعقوبة قبل الرئاسة

*ترامب يطالب بعودة عقوبة الإعدام مرة أخرى عقب هجوم بيتسبرج

*الرئيس الأمريكي مؤيد قديم لتنفيذ العقوبة *عام 2012، شهد تنفيذ 13 عقوبة بالإعدام في حق متهمين بالولايات المتحدة





ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب بتطبيق أقصى عقوبة على منفذ الهجوم على معبد يهودي بمدينة بيتسبرج في ولاية بمسلفانيا الأسبوع الماضي قبل حتى تحديد هويته، كما طالب بالعودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام.





وأوضحت الوكالة أن رغبة ترامب في طريقها إلى التحقق بالفعل، حيث تدرس وزارة العدل الأمريكية العودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام بعد تعطيلها إبان عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الذي أصدر توجيهًا بإعادة النظر في تطبيقها ووسائل تنفيذها مثل الحقن المميتة.





وقد صدق وزير العدل الأمريكي الحالي جيف سيشنز على عشرة أحكام بالإعدام على الأقل خلال العامين الماضيين من رئاسة ترامب، بما في ذلك حكم بإعدام رجل قاد شاحنة مستأجرة لدهس عدد من المشاركين في سباق دراجات منذ عام، بالإضافة إلى ثلاثة رجال اتهموا بسرقة شاحنة مدرعة مميتة في نيو أورليانز؛ ورجل متهم بإطلاق النار على أحد ضباط الشرطة في نيو مكسيكو في أكبر محمية هندية في البلاد.





وتوقعت الوكالة ارتفاع العدد خلال الشهرين المقبلين، وذلك مع استمرار نظر قضية ضد مطلق النار، روبرت بويرس، والذي أطلق النار على كنيسة ويواجه عدة قضايا جنائية بعدد من الولايات، بالإضافة إلى 11 قضية قتل.





وبالعودة إلى الوراء، وافقت وزارة العدل الأمريكية خلال العام الأخير للرئيس السابق باراك أوباما على تنفيذ عقوبة الإعدام في متهم واحد فقط، وهو ديلان روف، وهو الشخص الأبيض الذي أطلق النار على 8 أشخاص سود في عام 2015، أثناء خدمته بالكنيسة جنوب كارولينا.





وأضافت أنه على الرغم من ارتفاع أعداد حالات الإعدام في عهد ترامب منذ توليه المنصب، إلا أنه لم يتخط بداية فترة حكم الرئيس السابق باراك أوباما، حيث صدق وزير العدل الأمريكي آنذاك إرك هولدير، على 11 قضية بالإعدام في عام 2009، و13 قضية في عام 2012.





تعد فترة حكم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، من أكبر الفترات التي حُكم فيها بعقوبة الإعدام، حيث صدق وزير العدل الأمريكي آنذاك جون أشكروف، في عام 2003 فقط على تنفيذ حكم الإعدام بحق 33 متهما.





وتابعت الصحيفة أن ما يقوم به ترامب مختلف، حيث إنه أصبح مدافعا قويا عن تنفيذ هذه العقوبة في الحالات القصوى، طالب ترامب عقب وقوع حادثة المعبد اليهودي، بتنفيذ عقوبة الإعدام في مثل هذه الحالات قائلا: "اعتقد أنه يجب علينا تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل أكثر"، مضيفا أن: "أي شخص يقوم بمثل هذا الفعل ضد أشخاص أبرياء في معبد أو كنيسة، ولدينا العديد من مثل هذه الحوادث في الكنائس، يجب أن يلقى المصير النهائي".





ظهرت نفس تصريحات ترامب العام الماضي، وذلك عقب وقوع حادثة ممر الدراجات في مانهاتن، عقب وصفه منفذ الهجوم بالشخص المنحط، وطالب آنذاك بتنفيذ عقوبة الإعدام ضد المتهم، كما دعا العام الجاري إلى ضرورة تنفيذ عقوبة الإعدام في حق مهربي المواد المخدرة، وهو ما أعقبه بعدة أيام ظهور مطالب بتنفيذ عقوبة الإعدام على بعض القضايا المتعلقة بالإتجار في المخدرات، وعلى رأسها القتل أثناء تهريب المواد المخدرة.





ومن جانبها رفضت وزارة العدل الأمريكية التعليق على المطالب بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام على مرتكبي بعض الجرائم.





وقالت الوكالة إن الرئيس الأمريكي كان مؤيد قوي لعقود قبل توليه المنصب، لتنفيذ عقوبة الإعدام، وخاصة في عام 1989، عقب استغلال ترامب لصفحات من صحف مدينة نيويورك يطالب فيها المشرعين بعودة عقوبة الإعدام من جديد، وذلك عقب الإعتداء الجنسي واغتصاب عداءه في سنتر بارك، حيث كتب آنذاك: "إذا كانت العقوبة قاسية وقوية، ستتوقف الهجمات ضد الابرياء".





أظهرت العديد من إستطلاعات الرأي رغبة الشعب الأمريكي في عودة عقوبة الإعدام مرة أخرى، إلا أن هذه النسبة تراجعت خلال السنوات القليلة الماضية، في عام 2017، أظهر استطلاع للرأي دعم 55% من الشعب الامريكي لفكرة عودة العقوبة للمتهمين في جرائم القتل، لتسجل أدنى نسبة منذ 45 عاما.





يأتي ذلك في الوقت الذي تظل فيه عقوبة الإعدام قانونية في 30 ولاية أمريكية، لكن في قليل من الأحيان يتم تنفيذ هذه العقوبة بإنتظام، حيث نفذت ولاية تكساس 108 حالة إعدام بحق مسجون منذ عام 2010، لتسجل بذلك أعلى ولاية أمريكية.





يعد تنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي الأمريكي نادر الوقوع، حيث نفذت الحكومة الفيدرالية الأمريكية منذ تشريع العقوبة في عام 1988، ثلاث حالات إعدام فقط، وكان أخرها في عام 2003، وذلك عقب قيام لويس جونس، بخطف واغتصاب جندية أمريكية في عام 1995.





وفي عام 2014، أمر أوباما من وزارة العدل مراجعة تنفيذ عقوبة الإعدام، والقضايا المتعلقة بها وخاصة فيما يخص العقاقير المخدرة، حيث لا يزال غير واضح ماذا سيحدث بشأن هذه القوانين التي طلب من السلطات الأمريكية مراجعتها مرة أخرى.



