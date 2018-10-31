وزير المالية: رئيس مصلحة الضرائب أزعج محافظ البنك المركزي لهذا السبب

قال الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، ان الفترة الحالية تشهد شغفا بين السياسات المالية، النقدية داخل الدولة .



وأضاف معيط في " تصريحات تليفزيونية"، أن تصريح رئيس مصلحة الضرائب بخصوص الكشف عن سرية الحسابات الخاصة بالمواطنين داخل البنوك، أزعجت محافظ البنك المركزي ، مؤكدا انه تم إنهاء هذا الأمر.



وفي صعيد آخر أوضح وزير المالية، ان المجتمع الضريبي ملتزم تماما بدفع المستحقات ، بالرغم من وجود بعض حالات التهريب مضيفا أنه طالب رئيس الجمهورية ، بإطلاق مبادرة اعادة الثقة للتنازل عن 90 % من مؤخرات وغرامات التأخير على الضرائب.



