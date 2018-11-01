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محافظات

زراعة الوادي الجديد تحرر محاضر للمخالفين بيئيا

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 05:24 ص
الدكتور مجد المرسي
الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد
منصور ابو العلمين
قال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد إنه اعتبارا من اليوم الخميس ستبدأ مديرية الزراعة بالتعاون مع قطاع شئون البيئة، بتشكيل لجان للمرور على الحقول ومزارع النخيل للتأكد من نظافتها وخلوها من أي مخلفات نخيل داخلها، علما بأنه سيتم تحرير محاضر فورية لمن يوجد داخل مزرعته أو حقله مخلفات قد تتسبب في اشتعال حرائق.

يذكر أن المحافظة قد حذرت جميع أصحاب الحقول ومزارع النخيل بضرورة التخلص الآمن من المخلفات ونظافة النخيل بعد تكرار اندلاع الحرائق، والتي كان أكبرها خلال الفترة الماضية حريق الراشدة والذي تسبب في تفحم أكثر من 20 ألف شجرة نخيل.

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