التخطيط: الحكومة توسعت في الإصلاح الاقتصادي والمالي لدعم الموازنة والمواطن

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة تتوسع في تطبيق السياسات المالية والاقتصادية من خلال إعداد 16 وزارة لموازنة البرامج والأداء، لضبط الإنفاق العام وتحقيق الاستدامة على المستوى القومي.





وأوضحت "السعيد"، في تصريحات لها اليوم، أن الدولة حددت عددًا من الأهداف الفرعية لتحقيق ذلك تشمل اتخاذ إجراءات للحد من الزيادة السكانية بتكلفة تبلغ 1.9 مليار جنيه، والتوعية بخطورتها.



