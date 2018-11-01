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اقتصاد

التخطيط: الحكومة توسعت في الإصلاح الاقتصادي والمالي لدعم الموازنة والمواطن

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 05:23 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آية الجارحي
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة تتوسع في تطبيق السياسات المالية والاقتصادية من خلال إعداد 16 وزارة لموازنة البرامج والأداء، لضبط الإنفاق العام وتحقيق الاستدامة على المستوى القومي.

وأوضحت "السعيد"، في تصريحات لها اليوم، أن الدولة حددت عددًا من الأهداف الفرعية لتحقيق ذلك تشمل اتخاذ إجراءات للحد من الزيادة السكانية بتكلفة تبلغ 1.9 مليار جنيه، والتوعية بخطورتها.

وأشارت إلى قيام وزارة الصحة والسكان بتنفيذ مجموعة من البرامج أهمها الاستجابة لمبادرة رئيس الجمهورية بتدشين الحملة القومية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية لأكثر من 50 مليون مواطن مصري وهو أكبر مسح صحي في تاريخ البشرية.
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