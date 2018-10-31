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رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بمصر: نبحث مع الزراعة سبب ارتفاع أسعار البطاطس

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 10:56 م
صدى البلد
محمد القاضي
قال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بمصر، إننا ننظر إلي التضخم بصورة عامة، لافتا إلي أنه إذا تم تحليل تضخم أسعار المستهلك سوف يكون هناك مؤشر جيد في مصر، مؤكدا علي أن عوامل المفاجأة والصدمة سبب رئيسي في ارتفاع التضخم في مصر.

وأوضح "سوبير لال"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"، أن هناك تضخما مؤقتا وتضخما دائما، مشيرا إلي أنهم يتحدثون مع المسئولين بوزارة الزراعة المصرية لمعرفة أسباب ارتفاع أسعار البطاطس والطماطم.

وأشار إلي أن مشكلة ارتفاع اسعار البطاطس والطماطم قد تكون في الرقابة أو الضعف في البنية التحتية، مضيفا أن موسم حصاد البطاطس قليل وبعد ذلك تكون هناك حاجه إلي البطاطس في الفترات التي لا يوجد فيها حصاد، متابعا أن أسعار الخضر والفاكهة لها تاثير كبير علي ارتفاع التضخم.
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