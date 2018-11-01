نقيب الفلاحين: على وزارة الزراعة وضع خطة مدروسة لمعرفة احتياجات السوق المصرية من الأقطان

أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين أن وزارة الزراعة العمل على وضع خطة زمنية مدروسة بتوقيت معين لمعرفة إحتياجات السوق المصري من الأقطان وأيضا معرفة إذا أمكن تصديره أم لا.



وأضاف أبو صدام خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه يجب على وزارة الزراعة العمل على إيجاد محاصيل أخرى غير القطن تكون بديلا لها والعمل على تنمية المحاصيل الإستراتيجية مثل الأرز والفول .



وتابع نقيب عام الفلاحين أنه يجب تفعيل قانون الزراعات التعاقدية والدورة الزراعية فهى خطوة لتنمية الزراعة المصرية.