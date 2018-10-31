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وزير المالية: الرئيس طالب بإجراء تعديلات لقانون الضريبة العقارية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 11:03 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
حسام الحارتي
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بإدخال تعديلات علي قانون الضرائب العقارية؛ لمنع حدوث أي نزاعات.

وأضاف "معيط" في تصريحات تلفزيونية، نفكر في إيجاد آليات جديدة لعملية تقييم الضرائب العقارية، بالإضافة إلى مشاركة المواطنين في ذلك.

وأوضح وزير المالية أنه تم التوافق مع قطاع السياحة بخصوص الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أنه ليست هناك أي مشاكل من أجل تذليل العقوبات.

وعلى صعيد آخر قال وزير المالية إن العقار الخاص الذي تبلغ قيمته 2 مليون جنيه يعفي من الضريبة العقارية، مؤكدًا أنه يتم استهداف 6 مليارات جنيه من تحصيل الضرائب العقارية هذا العام.
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