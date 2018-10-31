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هدى زكريا: مصر تتعرض لضرب الحس الوطني والهوية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 11:05 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قالت هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي والعسكري، إن جميع دول العالم تولي اهتماما كبيرا بجيل الشباب لعلاج المشاكل، مؤكدا أنها قرأت عن تطوير الدول الأوروبية التي أخذت تعد الأبناء وغرس الهوية القومية للأطفال فوق سن الـ 5 أعوام في كتاب"علم الاجتماع القوميات" الشهير.

وأوضحت هدي خلال لقاء تلفزيوني على فضائية الأولي، أن الدول الأوروبية سعت لغرس وتعزيز الهوية القومية داخل جميع أبنائها، مضيفا أن النشيد الوطنى وتحية العلم لديهم مثل الصلاة داخل الكنيسة.

وأشارت أستاذ علم الاجتماع، إلى أن الأزمة التي تواجهها الدولة المصرية هي ضرب الحس الوطني والهوية داخل الأجيال الجديدة.
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