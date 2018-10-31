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رياضة

ثريا محمد تفوز بكأس هداف البطولة العربية للسلة.. ورنا عبدالظاهر هداف الثلاثية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 11:04 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
فازت ثريا محمد، لاعبة فريق سيدات كرة السلة بالنادي الأهلي، بكأس هداف البطولة العربية التي أقيمت في الإسكندرية خلال الفترة من 23 وحتى 31 من أكتوبر الجاري، كما توجت رنا عبد الظاهر، لاعبة الفريق، بكأس هداف الثلاثية في البطولة.

وحقق الأهلي المركز الثاني، بعد الخسارة أمام فريق هومنتن اللبناني، في نهائي البطولة الذي أقيم مساء اليوم علي الصالة المغطاة بالنادي الأوليمبي.

وقدّمت لاعبات الأهلي أداءً طيبًا على مدار مباريات البطولة العربية، وجاء فوز الثنائي؛ ثريا محمد ورنا عبد الظاهر، بكأس هداف البطولة، وهداف الثلاثية تتويجًا لمجهودهما مع الفريق.
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