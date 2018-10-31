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رياضة

رسميا ..الزمالك يكشف عن تصميم قميصه الجديد .. صور

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 11:03 م
صدى البلد
محمد سمير
نشر الحساب الرسمى لنادى الزمالك صورة التيشيرت الرسمى الجديد للفريق الذى سيظهر به الفريق في مباراة وادي دجلة غدا في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري.

وقام مسؤولو النادي بتسليم الزي الجديد للاعبين اليوم استعدادا لارتدائه فى مباراة الغد بعدما كان من المقرر أن يظهر به الفريق في لقاء الاتحاد السابق في البطولة العربية.

وأنهى مسؤولو القلعه البيضاء التصميم النهائى لقميص الفريق الجديد قبل الظهور الأول فى مباراة وادى دجلة، و تم وضع الخطين الحمر التى يشتهر بها الفريق الأبيض على مدار تاريخه بشكل عرضى مثلما تتواجد فى القميص الحالى كما تم وضع شعار النادى فى الجانب الأيسر للقميص
رسميا ..الزمالك يكشف عن تصميم قميصه الجديد .. صور
رسميا ..الزمالك يكشف عن تصميم قميصه الجديد .. صور
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