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أخبار البلد

إطلاق كتاب عن بطرس غالي خلال احتفالية تكريم له في صربيا.. صور

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 11:09 م
صدى البلد
سعيد العربي
شارك "عمرو الجويلى" سفير مصر لدى صربيا في الجلسة التي خصصها المؤتمر الرابع للمركز الأوروبى للسلام والتنمية التابع لجامعة السلام للأمم المتحدة، ومقره بلجراد، لإطلاق كتاب عن الراحل الدكتور بطرس بطرس غالي تكريمًا لرئاسته للمركز لمدة 15 عامًا. 

وتضمن الكتاب المعنون "نتذكر بطرس غالى": صاحب الرؤية العالمية والقائد الدولى " فصول ساهم به كبار المسئولين بالمنظمات الدولية ومن الدبلوماسيين الذين عاصروا رئاسته للأمم المتحدة.

​وأبرز السفير عمرو الجويلى، في كلمته أمام الجلسة الإسهام الثرى المتنوع الذى قدمه الراحل الدكتور بطرس غالى دبلوماسيًا كونه نائب رئيس وزراء للشئون الخارجية وأكاديميًا كأستاذ بجامعة القاهرة وصحفيًا كمؤسسة لمجلة السياسة الدولية في اتجاه الدفع بعلاقات متعددة الأطراف متكافئة قائمة على أسس العدالة والمساواة فى السيادة. 

واعتبر "الجويلى" أن هناك دلالة رمزية لإطلاق الكتاب في صربيا، تذكيرًا بالدور المحورى الذى اضطلعت به كل من القاهرة وبلجراد في إنشاء وتفعيل حركة عدم الانحياز، وهو ما ساهم الراحل فى تفعيله خلال مناصبه الحكومية التى ركزت على التعاون فيما بين دول الجنوب، ثم كسكرتير عام للأمم المتحدة.. كما نوّه سفير مصر لدى صربيا إلى الفكرة الرائدة لمركز القاهرة الدولى للتدريب على تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام بوزارة الخارجية فى تنظيم “سلسلة محاضرات بطرس غالى” باعتبارها تساهم فى الحفاظ على الأفكار القيمة التى طورها الراحل لعلاقات دولية أكثر عدلًا.

وشملت كلمات تقديم الكتاب ثناءً على إسهام الدكتور بطرس غالى، حيث عبر "نيجوسلاف أوتسويتش Negoslav Ostojic " مدير المركز الأوروبى للسلام والتنمية عن امتنانه للدعم الذى قدمه الراحل خلال رئاسته لمجلس إدارة المركز لخمسة عشرة عامًا، منوهًا إلى أن آخر إصدار فكرى متكامل للراحل تمثل في الكتاب نشره المركز في أكتوبر 2014 بعنوان "الجنوب العالمى – العيد الخمسينى وما بعد". وأبرز "روبرتو سافيو Roberto Savio”" أحد محررى الكتاب إلى كيفية يمكن أن يكون لفرد واحد قدرة هائلة على التأثير على مجريات العلاقات الدولية. واعتبر "دون والاسDon Wallace " رئيس معهد القانون الدولى في واشنطن، ورئيس المجلس الأكاديمى للمركز الأوروبى، أن ولاية الدكتور بطرس غالى دون تجديد مثالًا لما يمكن أن تكون عليه استقلالية منصب السكرتير العام للأمم المتحدة مضيفًا أن رغم قصر المدرة فقد ترك إرث ثرى يتمثل فى تشكيل أجندة عالمية من خلال المؤتمرات الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، التي وسعت رقعة مشاركة المجتمع المدنى في أعمال المنظمة.

وعبر ممثلو المركز الأوروبى للسلام والتنمية التابع لجامعة السلام للأمم المتحدة عن إشادتهم عن تطلعهم لزيادة تعاون مصر مع المركز، وإلى حرصهم توفير نسخ الكتاب فى أهم المكتبات المصرية من خلال شراكة مع مؤسسة مصرية نظيرة.
إطلاق كتاب عن بطرس غالي خلال احتفالية تكريم له في صربيا.. صور
إطلاق كتاب عن بطرس غالي خلال احتفالية تكريم له في صربيا.. صور
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