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أخبار العالم

السعودية تفرج عن عاملات فلبينيات عقب احتجازهن بسبب الهالوين

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 11:04 م
حفل الهالوين في السعودية
حفل الهالوين في السعودية
رويترز
قال دبلوماسي كبير، اليوم الأربعاء، إن السعودية أطلقت سراح 19 فلبينية احتجزن خلال مداهمة لحفل بمناسبة عيد الهالوين في الرياض، قالت السلطات إنها نُفذت بعد شكاوى من الموسيقى الصاخبة والملابس المخيفة.

كانت إدارة الأمن العام ذكرت على تويتر يوم السبت الماضي أنها ألقت القبض على منظمي حفل "تمت إقامته مقابل مبالغ مالية بدون ترخيص رسمي، إلى جانب إزعاج السكان، وارتكاب بعض المشاركين فيه مخالفات نظامية، وإثارة مخاوف السكان باستخدام أقنعة وأزياء غريبة ومفرقعات".

وقال كريستوفر باتريك آرو القنصل العام للفلبين في السعودية لرويترز إنه تمت الاستعانة بالنساء الفلبينيات كعاملات نظافة في الحفل الذي أقيم بالرياض وإنهن لم يكن يرتدين تلك الملابس. وأضاف أن من الممكن أن يواجهن تهما بشأن انتهاك لوائح العمل.

وتظهر تسجيلات مصورة على الانترنت، قال ناشروها إنها للحفل الذي أقيم في منتجع مستأجر في مطلع الأسبوع، مشاركين يرتدون ملابس غريبة ويرقصون على وقع موسيقى صاخبة. كما تظهر اللقطات، التي لم تتحقق رويترز منها بشكل مستقل، سيارات الشرطة.
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