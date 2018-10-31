محامي شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة وقف ألبوم نساي

قال الدكتور حسام لطفي محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، أن الشركة المنتجة لألبوم "نساى" تعاقدت معهم منذ سنوات، وكان هناك تحفظات على التعاون لأنه لم يكن على مستوى التوقعات، مضيفا أن الشركة طلبت فسخ التعاقد يوم 4 يناير 2018.



وأضاف لطفي في " تصريحات تلفزيونية " ، ان الفنانة شيرين وافقت على استعادة الأموال التي أخذتها تحت حساب تنفيذ الألبوم، موضحا أن الشركة المتعاقدة حصلت على أموال من شركة أخرى تسمى "قنوات" ، حصلت على الألبوم لتوزيعه.



وأردف " الألبوم ليس موقوفًا ولم توقفه أى جهة ولا يوجد أى حق للشركة الشاكية لأنها أخفت على النقابة أن هناك عقد فسخ ، لأن الفنانة تملك الألبوم كاملًا.