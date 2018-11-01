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محافظ الدقهلية يطمئن على سير العملية التعليمية في أجا.. ويؤكد: التعاقد مع أطباء للعمل في مختلف المستشفيات والوحدات الصحية لسد العجز

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 07:18 ص
الدكتور كمال شاروبيم
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
همت الحسينى
- محافظ الدقهلية يطمئن على سير العملية التعليمية في أجا
- ما شاهدته بمركز شباب الديرس لا يوجد في كثير من المدن
- التعاقد مع أطباء للعمل في مختلف المستشفيات والوحدات الصحية لسد العجز
- محافظ الدقهلية يتفقد وحدة صحة المرأة بـ الديرس

تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أمس، الأربعاء، مدرسة الرشاد الثانوية المشتركة بقرية الديرس مركز أجا لمتابعة سير العملية التعليمية. 

وحاور الطلاب حول المواد الدراسية ورأيهم في المنظومة الجديدة للتعليم، وشدد عليهم بضرورة بذل الجهد ليكونوا متفوقين ومتميزين خاصة أن الدولة تعتبر التعليم مشروعها القومي الأول وتقدم كل الدعم للعملية التعليمية، مطالبا أولياء الأمور بضرورة مساعدة الدولة في التصدي للدروس الخصوصية غير المشروعة والمجرمة قانونا والتي تستنزف أموالا كثيرة من دخل الأسرة. 

وشدد شاروبيم، على أن الدولة لا تدخر جهدا لتوفير منظومة تعليمية متميزة لكافة أبنائنا الطلاب.

كما قام محافظ الدقهلية، بافتتاح مركز شباب الديرس باجا يرافقه رمضان شوربة وكيل وزارة الشباب والرياضة ومتولي عبد العال رئيس مركز ومدينة اجا .

وتفقد المحافظ، المكتبة وقاعة الكمبيوتر وحمام السباحة والملعب الخماسي وأبدى شاروبيم سعادته بالامكانيات الكبيره بالمركز التي يستفيد منها رواده وقال المحافظ أن ما شاهده في مركز شباب الديرس لا يوجد في مدن كثيرة وأضاف أتمنى أن تكون القرية نموذج لباقي قرى المحافظة.

وطالب القائمين على المركز بتقديم مزيد من الخدمات لرواده واستغلال الموارد المتاحة في رفع كفاءة ما يقدمه المركز لرواده حتى لو تطلب ذلك التعاقد مع عمالة جديدة. 

وأكد ان مراكز الشباب تلعب دورا مهما في تثقيف وتوعية الشباب والاستفادة من أوقاتهم بدلا من استنزافه طاقاتهم في مجالات سلبية.

فيما زار شاروبيم ، ظهر أمس الأربعاء، وحدة صحة المرأة بالديرس مركز أجا لمتابعة الخدمات التي تقدمها الوحدة لروادها. 

وتفقد شاروبيم قسم الأسنان وحجرة الرعاية وتنظيم الأسرة وفحص الدم، وطالب المترددين على الوحدة بالحفاظ عليها قائلا: "دوركم مثل الأطباء وفرق التمريض في المحافظة على المكان والحفاظ على النظام"، ووعد أهالي القرية بتوفير الأطباء وفرق التمريض اللازمة في حال توفر المكان لإقامة وحدة غسيل كلوي.

وأشار إلى أننا بدأنا التعاقد مع أطباء للعمل في مختلف المستشفيات والوحدات الصحية لسد العجز في الدقهلية.
محافظ الدقهلية يطمئن على سير العملية التعليمية في أجا.. ويؤكد: التعاقد مع أطباء للعمل في مختلف المستشفيات والوحدات الصحية لسد العجز
محافظ الدقهلية يطمئن على سير العملية التعليمية في أجا.. ويؤكد: التعاقد مع أطباء للعمل في مختلف المستشفيات والوحدات الصحية لسد العجز
محافظ الدقهلية يطمئن على سير العملية التعليمية في أجا.. ويؤكد: التعاقد مع أطباء للعمل في مختلف المستشفيات والوحدات الصحية لسد العجز
محافظ الدقهلية يطمئن على سير العملية التعليمية في أجا.. ويؤكد: التعاقد مع أطباء للعمل في مختلف المستشفيات والوحدات الصحية لسد العجز
محافظ الدقهلية يطمئن على سير العملية التعليمية في أجا.. ويؤكد: التعاقد مع أطباء للعمل في مختلف المستشفيات والوحدات الصحية لسد العجز
محافظ الدقهلية يطمئن على سير العملية التعليمية في أجا.. ويؤكد: التعاقد مع أطباء للعمل في مختلف المستشفيات والوحدات الصحية لسد العجز
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