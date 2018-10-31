الفقي: مؤتمرات الشباب برعاية السيسي تعني تواصله المباشر معهم

قال الدكتور مصطفي الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية والمفكر السياسي، إن إقامة المؤتمرات أصبحت أحد مظاهر حكم الرئيس السيسي، مشيرا إلي أن الرئيس بدأ في العمل علي إقامة المؤتمرات منذ أن تولى رئاسة الجمهورية.



وأضاف "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن المؤتمرات التي تقام تعني أن هناك محاولة للتواصل المباشر مع الشباب من القطاعات المختلفة.



وأشار إلي أن المؤتمرات الدولية التي تنظمها مصر لها صدي كبير في الدول الخارجية، لافتا إلي أن كل مؤتمر يقام تحت ظلال أحداث معينة.

