ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الفقي: مؤتمرات الشباب برعاية السيسي تعني تواصله المباشر معهم

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 11:19 م
صدى البلد
محمد القاضي
قال الدكتور مصطفي الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية والمفكر السياسي، إن إقامة المؤتمرات أصبحت أحد مظاهر حكم الرئيس السيسي، مشيرا إلي أن الرئيس بدأ في العمل علي إقامة المؤتمرات منذ أن تولى رئاسة الجمهورية.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن المؤتمرات التي تقام تعني أن هناك محاولة للتواصل المباشر مع الشباب من القطاعات المختلفة.

وأشار إلي أن المؤتمرات الدولية التي تنظمها مصر لها صدي كبير في الدول الخارجية، لافتا إلي أن كل مؤتمر يقام تحت ظلال أحداث معينة.
loading...

ترشيحاتنا

وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين بخصوص تعديل الأجور

قرار عاجل من وادى دجلة قبل مواجهة الزمالك بالدورى الممتاز

فلوس الجبلاية .. رقم خيالي لـ كوبر.. و26 مليون جنيه فائضا وأرباحا لفروق العملة

نجلة حسام حسن تكشف تفاصيل مثيرة عن رحيل التؤأم من المصري

طالب عن سبب تقطيع شرايينه: صفحات التواصل الاجتماعي السبب

شاهد .. لأول مرة أضواء البرق في انفجار أشهر بركان فى اندونيسيا

رسميا ..الزمالك يكشف عن تصميم قميصه الجديد .. صور

الرئاسة: الرئيس السيسي يصل شرم الشيخ عائداً من العاصمة الألمانية برلين

قصة اغتيال أنديرا غاندي .. خانها حراسها وقتلوها بـ 30 رصاصة

تعليق صادم لـ مصطفى يونس عن علاقته بالاهلي عقب توليه إدارة الكرة بالمصري

مياه الأمطار تقتلع معبدًا بوذيا من مكانه .. فيديو

الزمالك يعلن تصميم قميصه الجديد ويكشف موعد ظهوره.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلقيس تخطف الأنظار بفستان أحمر.. صور

وزير الشباب والرياضة يلتقي أبناء الجالية المصرية في دبي..صور

المدينة الشبابية ببورسعيد تشهد ختام فعاليات crossfit لطلاب الجامعات

شاهد.. روجينا تتألق بالكاجوال في أحدث جلسة تصوير

صدمة جمهور ياسمين صبرى بسبب فستان أحمر.. صور

فيديو

نقيب الزبالين: بداية يناير موعد القضاء على القمامة بالشوارع..فيديو
قصة مغنية إيرلندية شهيرة أسلمت وغيرت اسمها لـ شهداء.. فيديو
الماكياج مش حرام .. دعاء فاروق ترد على فتوى شيخ أبكاها..فيديو
أحمد موسى عن اقتحام فصل للبنات في شبرا: هما دول شباب الفيسبوك.. فيديو
أميرة نسيم تكشف السر وراء برنامجها انت الحكاية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟