الجيزة تحصد المركز الأول في مبادرة صوتك مسموع لحل شكاوى المواطنين

حصلت محافظة الجيزة على المركز الأول، في مبادرة صوتك مسموع التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، للتفاعل مع شكاوى المواطنين وسرعة التوصل لحلول لها.



كانت وزارة التنمية المحلية قد أطلقت تلك المبادرة الأسبوع الماضي، تحت رعاية رئيس الوزراء ، فيما يخص سير عملها وعدد الشكاوى التى تلقتها عبر كافة الوسائل التى تم الإعلان عنها ،سواء الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك أو رقم الواتس اب أو عبر الإيميل أو الخط الساخن.



وتشمل تلقى شكاوى المواطنين فى إطار 5 محاور رئيسية وهى مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والاشغالات والفساد والرشوة والمخلفات بأنوعها المختلفة والمقترحات والأفكار الجديدة.

