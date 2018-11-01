إعلام القاهرة تعلن موعد بدء انتخابات الاتحادات الطلابية

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن تعديل فى الجدول الزمنى لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسى 2018-2019.





وأوضحت ربيعى على، مديرة العلاقات العامة بالكلية فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه سيبدأ فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات الخميس المقبل، من الساعة التاسعة صباحا حتي الثالثة عصرا، وتعلن الكشوف المبدئية ويبدأ تلقى الطعون فى الخامس من الشهر ذاته.





وأضافت أن انتخابات الجولة الأولى وفرز النتائج، ستجرى يوم الأحد الحادي عشر من نوفمر و إنتخابات الاعادة ستجرى يوم الإثنين الثاني عشر من الشهر ذاته.





وتابعت: أن انتخابات أمناء اللجان و مساعديهم على مستوى الجامعة سوف تجرى يوم الثلاثاء الثالث عشر من نوفمبر وانتخابات رئيس اتحاد الجامعة ونائبة يوم الأربعاء الرابع عشر من الشهر ذاته.



