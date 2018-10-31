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برلمانية لـ طارق شوقى: فعل بروتوكول التعاون مع وزارة الشباب يا بيه

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 11:25 م
صدى البلد
أسامة علي
علقت الدكتورة غادة صقر عضو لجنه الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب،على ظاهرة انتشار العنف بين الطلاب فى المدارس قائلة:" كل المؤثرات الإعلامية الداخلية والخارجية المذاعة عبر كافة وسائل الاتصال تحض على العنف بين الشباب،مؤكدة أن أكثر ظاهرة خطيرة بدأت في الانتشار بسبب المؤثرات الإعلامية والدراما هى ظاهرة الانتحار.

وأوضحت صقر خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر تواجه حربا حديثة تستهدف شباب مصر الذين يمثلون أكثر من 60%،مؤكدة أن الشباب مستقبل مصر الحقيقى وثروتها القومية لذلك يسعى كارهو مصر إلى القضاء عليهم.

وتابعت :" للدراما والمضمون الذى تقدمه دور كبير فى انتشار ظاهرة العنف فجميع أفلام السوق السوداء التى ينتجها "مقاولين السينما" تحض على العنف وساهمت فى خلق سلوكيات بين الشباب غير محمودة لافتة إلى أن النشء أو الأطفال يحاكون ما تقدمه الدراما فى الواقع".

ووجهت "صقر" رسالة إلى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم لتطوير المناهج التربوية التى تعلم طلاب المدارس الاخلاق والتعاون وتنفيذ بروتوكول التعاون الذى تم التوقيع عليها مع وزارة الشباب والرياضة قائلة" فعل البرتوكول يا بيه".

وتابعت:" وزارة الشباب والرياضة منوطة بدور كبير ايضا فى المساهمة فى القضاء على ظاهرة العنف عن طريق رصد كافه مراكز الشباب والرياضة فى الدولة وتزويدها بكافة الاحتياجات التي تستقطب الشباب لممارسة الرياضة،لافته إلى أن الرياضة تخلق روحا طيبة بين الشباب وتبعدهم عن العنف.

تجدر الاشار إلى أن عددا من الطلاب الذكور اقتحموا فصلا للطالبات بإحدى مدارس حي شبرا واعتدوا عليهن بالضرب.
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