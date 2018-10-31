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أخبار العالم

قناة عبرية تكشف عن زيارة وفد إسرائيلي لدولة إفريقية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 11:22 م
رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
أحمد محرم
ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن القناة العاشرة الإسرائيلية أعلنت أن وفدًا إسرائيليًا رفيع المستوى زار دولة إفريقية؛ بهدف تحسين العلاقات معها.

ونقلت الوكالة،: "القناة أوضحت أن بعثة دبلوماسية إسرائيلية رفيعة المستوى زارت تشاد خلال الأسابيع القليلة الماضية، والتقت مع مسؤولين بارزين في الحكومة، وكذلك مع ابن الرئيس التشادي، إدريس ديبي".

وأفادت بأن "ماعوز" هو الشخص الذي تولى رئاسة الوفد الإسرائيلي، وهو أحد الشخصيات البارزة في إدارة الأمن القومي التابعة لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يعكف على تحسين العلاقات بين بلاده وتشاد.

وأوضحت القناة عبر موقعها الإلكتروني، بأن الهدف الرئيسي من تلك الزيارة؛ إعادة العلاقات مع تشاد، بعدما قطعتها الأخيرة، في سبعينيات القرن الماضي، باعتبارها دولة إسلامية إفريقية، ولها صدى كبير بين الدول الإسلامية في القارة السمراء.

وكانت القناة العبرية نفسها قد أشارت إلى أن إسرائيل أجرت اتصالات سرية مع تشاد، بهدف إعادة وتحسين العلاقات بينهما، ومن بين ما ذكرته من قبل أن إدريس ديبي الرئيس التشادي قد أرسل ابنه إلى إسرائيل، وتحديدا إلى نتنياهو لينقل رسالة مهمة، ويتحدث معه بخصوص عودة أو تجديد العلاقات المقطوعة بين البلدين.

ولفت المحلل السياسي للقناة، باراك رافيد، إلى أن دوري جولد، مدير عام وزارة الخارجية السابق، زار تشاد في عام 2016، والتقى مع الرئيس إدريس ديبي، وتناولا سبل تحسين العلاقات، ولكن يبدو أن اللقاء لم يكن ناجحا، وانقطعت الاتصالات منذئذ.
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