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أخبار العالم

الرئاسة الليبية تعلن تعيين رئيس جديد لجهاز المخابرات.. مستند

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 11:18 م
رئيس حكومة الوفاق
رئيس حكومة الوفاق الليبية
شريف سيد
قرر المجلس الرئاسي الليبي، مساء اليوم الأربعاء، تكليف عبد الله مسعود الدرسي، رئيسا لجهاز المخابرات الليبية.

وطالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية من الجهات المختصة في ليبيا تنفيذ القرار، وأن يتم العمل به بداية من تاريخ إصداره، مع إلغاء كل حكم يخالفه.

ونص القرار على أنه عقب الإطلاع على أحكام قوانين أعوام 2010، و2012، و2015، و2016، تقرر تكليف السيد عبد الله مسعود الدرسي رئيسا لجهاز المخابرات الليبية.

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