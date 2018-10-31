رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس المحكمة العليا بدولة فلسطين

استقبل المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، والمستشار فؤاد عبد الفتاح، الأمين العام، المستشار عماد سليم رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى بدولة فلسطين، والمستشار محمود جاموس رئيس إدارة المحاكم بدولة فلسطين، وثائر قرجة مساعد تكنولوجيا المعلومات بوزارة العدل الفلسطينية، وذلك لإعداد القوانين المنظمة للأعمال القضائية والتعاون مع مصر في مجال القضاء ممثلة في مجلس الدولة.





وطالب الجانب الفلسطيني - خلال اللقاء- بالتوأمة في مجال التبادل القضائي بين الدولتين، وأن يشارك مجلس الدولة المصري دولة فلسطين في الخبرات القضائية والقرارات ذات الصفة التشريعية.





وأشار إلى أهمية التعاون بين البلدين في مجال التدريب القضائي في المحاكم المصرية ومراكز الدراسات القضائية حسب برنامج تدريبي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.



