نقيب الزبالين: بداية يناير موعد القضاء على القمامة بالشوارع..فيديو

قال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين بمحافظة القاهرة، إن قرار انشاء اكشاك لتجميع بعض الأنواع من القمامة كان سببا من أسباب مشكلة تراكم القمامة فى الشوارع.



وأضاف خلال حواره، برنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسي إن المواطن كان يبيع القمامة الصلبة للأكشاك ويترك الباقى للزبال.



وأشار إلى أن المنظومة الجديدة لحل مشكلة القمامة ستنجح، مؤكدا أن الزبال سيقوم بتجميع القمامة من المنبع، وكشف أن بداية يناير لن نجد اى قمامة فى الشوارع .

