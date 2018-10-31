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منوعات

قصة صمود طفلة ولدت قبل ميعادها بـ14 أسبوعا أثرت في العالم.. فيديو

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 11:27 م
صدى البلد
كريم جمال
يحلم كل زوجان باللحظة التى يتكلل فيها حبهما باستقبال أول مولود لهما، حيث دموع الفرحة وبدء حياة جديدة من المسؤولية والحب معًا بمجرد سماع صراخ المولود الصغير، ولكن قصتنا هذه المرة مختلفة بعض الشىء.

تحولت دموع الفرحة إلى حزن وخوف لهذين الحبيبين لفقدان ابنتهما "ترو ويندي" بسبب ولادتها قبل 14 أسبوعا من موعد ولادتها المفترض.

وكان وزن "ترو" لا يتجاوز باوندا واحدا، وتم إيداعها فى حضانة مخصصة تحاكي رحم والدتها؛ حتى يكتمل نموها، وعلى مدار 10 أيام كانت الأم تكتفي بمشاهدتها عن بعد فقط؛ بسبب ضعف حالتها الجسمانية، حتى تمكنت فى اليوم الـ11 من حملها أول مرة، لتنهمر دموعها بمجرد لمسها.

ولسوء الحظ، فى اليوم الـ 33 لولادة "ويندي" أصيبت بمرض، وساءت حالتها للغاية، وكانت دموع الأب والأم تنهال؛ خوفًا من ضياع أمنيتهما فى صمود طفلتهما والعيش بصورة طبيعية، ثم بدأت حالتها تتحسن وتتعافي مما أصابها.

وظهر بصيص امل أخر فى اليوم الـ 54، حيث كانت أول لحظة يحتضن فيها الأب مولودته "ترو"، ومثل زوجته فى المرة السابقة لم يتمالك نفسه عن شعوره بالأبوة للمرة الأولى بينما كان يتم إطعام صغيرته عبر خراطيم مدخلة فى فمها.

وخرجت الطفلة البطلة فى اليوم الـ 71 من غرفة العناية المركزة لغرفة عادية بالمستشفي، وفى اليوم الـ86 تلقت ترو أول جلسة استحمام على يد والديها، كل ذلك وهي فى المستشفى تقيم إقامة كاملة، ومع بلوغ اليوم الـ 90 شفيت من نقص الأكسجين فى جسدها، وبعدها بـ4 ايام تم إرضاعها للمرة الأولى عبر عبوة بلاستيكية؛ لتبدأ مرحلة جديدة من التحدي والعيش بصورة طبيعية تمامًا، وتجلس للمرة الأولى على المقعد المخصص لها بسيارة والدها فى اليوم الـ 123، وبعد أسبوع واحد دخلت منزلها للمرة الأولى منذ ولادتها.

وقرر الوالدان توثيق رحلة الصمود منذ أول لحظة حتى لحظة شفاء ابنتهما، ودخولها منزله معهما، ونشرها للعالم لتكون رسالة أمل وصمود لكل إنسان.

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