بئر العبد تنافس على مسابقة أحسن قرية في سيناء .. صور

يستعد مجلس مدينة بئر العبد شمال سيناء للدخول في مسابقة أجمل قرية واجمل مدينة والتي أعلن عنها اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ أثناء اجتماع المجلس التنفيذي الأخير.



وأعطي العميد إيهاب فرغلي رءيس المدينة تعليماته بالعمل في كافة القطاعات والعمل علي فتح الشوارع المغلقة ورفع الإشغالات ودهان البلدورات ورفع كفاءة النظافة سواء بالمدينة أو القري.



وفي قطاع مياه الشرب تقوم حاليا لجنة التعديات بالشركة بالتنسيق مع مجلس المدينة للقضاء على إزالة التعديات علي خط مياه الـ 700 .

