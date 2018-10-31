ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

بئر العبد تنافس على مسابقة أحسن قرية في سيناء .. صور

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 11:22 م
بئر العبد تنافس علي
بئر العبد تنافس علي مسابقة احسن قرية في سيناء
احمد صالح
يستعد مجلس مدينة بئر العبد شمال سيناء للدخول في مسابقة أجمل قرية واجمل مدينة والتي أعلن عنها اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ أثناء اجتماع المجلس التنفيذي الأخير.

وأعطي العميد إيهاب فرغلي رءيس المدينة تعليماته بالعمل في كافة القطاعات والعمل علي فتح الشوارع المغلقة ورفع الإشغالات ودهان البلدورات ورفع كفاءة النظافة سواء بالمدينة أو القري.

وفي قطاع مياه الشرب تقوم حاليا لجنة التعديات بالشركة بالتنسيق مع مجلس المدينة للقضاء على إزالة التعديات علي خط مياه الـ 700 .
بئر العبد تنافس على مسابقة أحسن قرية في سيناء .. صور
بئر العبد تنافس على مسابقة أحسن قرية في سيناء .. صور
بئر العبد تنافس على مسابقة أحسن قرية في سيناء .. صور
loading...

ترشيحاتنا

طالب عن سبب تقطيع شرايينه: صفحات التواصل الاجتماعي السبب

صدمة جمهور ياسمين صبرى بسبب فستان أحمر.. صور

رانيا هاشم: وفاة والدي سببت لي أزمة.. ومعلمة العربي أنقذتني .. فيديو

مبلغ ضخم.. تعرف على قيمة أرباح فروق العملة فى ميزانية اتحاد الكرة.. مستند

وزير المالية: رئيس مصلحة الضرائب أزعج محافظ البنك المركزي لهذا السبب

تعرف على سبب انفعال أحمد موسى بشدة على الهواء.. فيديو

بلقيس تخطف الأنظار بفستان أحمر.. صور

جميع مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ترامب يجدد ثقته بالرواية السعودية حول قضية مقتل جمال خاشقجي

قرار عاجل من وادى دجلة قبل مواجهة الزمالك بالدورى الممتاز

نجم الترجى يتوعد الأهلى قبل نهائى دورى أبطال إفريقيا

أحمد موسى يكشف تفاصيل التدريب العسكري المشترك درع العرب 1.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلقيس تخطف الأنظار بفستان أحمر.. صور

وزير الشباب والرياضة يلتقي أبناء الجالية المصرية في دبي..صور

المدينة الشبابية ببورسعيد تشهد ختام فعاليات crossfit لطلاب الجامعات

شاهد.. روجينا تتألق بالكاجوال في أحدث جلسة تصوير

صدمة جمهور ياسمين صبرى بسبب فستان أحمر.. صور

فيديو

نقيب الزبالين: بداية يناير موعد القضاء على القمامة بالشوارع..فيديو
قصة مغنية إيرلندية شهيرة أسلمت وغيرت اسمها لـ شهداء.. فيديو
الماكياج مش حرام .. دعاء فاروق ترد على فتوى شيخ أبكاها..فيديو
أحمد موسى عن اقتحام فصل للبنات في شبرا: هما دول شباب الفيسبوك.. فيديو
أميرة نسيم تكشف السر وراء برنامجها انت الحكاية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟