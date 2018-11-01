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حوادث

ضبط مرتكبي واقعة إشعال النيران بكشك كهرباء مجاور لمحطة تقوية محمول ببنر السنبلاوين

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 04:27 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
همت الحسينى
القى ضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين القبض على مرتكبى واقعة اشعال النيران بكشك كهرباء مجاور لمحطة تقوية تابعة لشركة فودافون كائنة بمنطقة حى الطيارة ببنر السنبلاوين.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بكشك كهرباء مجاور لمحطة تقوية تابعة لشركة فودافون كائنة بمنطقة حى الطيارة ببنر السنبلاوين.

وانتقل رجال الامن والحماية المدينة لمكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق و بسؤال فرد الامن الادارى شهاب م م ٤٣ عاما ومقيم بندر السنبلاوين اتهم كلا من فتحى س ص ٥٦ عاما سائق وعبده ح ا ٣٤ عاما حداد وشقيقه محمد ٣٥ عاما حداد بإرتكاب الواقعة نكاية فيه لطرده من العمل بالشركة لخلافات بينه وبينهم وقضايا منظورة امام القضاء .

وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابة تم ضبطهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة بالواقعه لمباشرة التحقيق .
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