نقيب الزبالين: 7 محاور للقضاء على أزمة القمامة في مصر

طالب شحاتة المقدس نقيب الزبالين، بضرورة تخصيص وزارة تكون منوطة بالقضاء على القمامة أو إنشاء مدرسة للقمامة.



وأضاف المقدس، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، أن 6 وزارة و7 وكلاء وزراء يتحكمون في عملية النظافة في مصر.



وكشف شحاتة المقدس نقيب الزبالين أن قرارات وزير التنمية المحلية والبيئة والمحافظين ورئيس مجلس المدينة ورئيس الحي تتضارب مع بعضها البعض، قائلا «اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون».



وحدد نقيب الزبالين 7 محاور رئيسية للقضاء على أزمة القمامة في مصر، إعادة هيكلة هيئات النظامة ومجالس المدن، بمعدات خفيفة ومتوسطة بعد سرقتها وحرقها أثناء الانفلات الأمني إبان ثورة 25 يناير، مع ضرورة رفع مرتبات الكناسين إلى 2500 جنيه مقابل 1200 جنيه حاليا.



وأضاف شحاتة المقدس نقيب الزبالين أن الأمر الثالث للقضاء على القمامة عبارة عن تشكيل شرطة متخصصة للقبض على مقاولين البناء الذين يقومون بإلقاء المخلفات في الطريق العام، مع توقيع عقود مع 7200 شركة متخصصة في جمع القمامة، ومن ضمن الأمور الأخرى تريبة الخنازير خاصة أنه يتخلص من 5 ألاف طن زبالة من بقايا طعام من خلال أكل المواد العضوية التي في حالة دفنها في التربة ستؤثر على المياه الجوفية للأجيال القادمة، كاشفا أنه تم الوصول إلى تربية 8 ألاف رأس.

