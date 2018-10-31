أحمد موسى: قطر تتعرض لضربات متتالية والكبيرة جايه في الطريق

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الاتحاد الدولي لكرة اليد قرر سحب تنظيم بطولة العالم للأندية من دويلة قطر على أن يتم تنظيمها في بولندا أو المملكة العربية السعودية.
وأضاف أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، أن النادي الأهلي والزمالك قرّروا الانسحاب من البطولة مؤخرًا نظرًا لإقامتها في قطر، وأيضًا انسحبت حينها إحدى الفرق السعودية.
وقال الإعلامي أحمد موسى، إن قطر تتعرض لضربات متتالية و«الكبيرة جايه في الطريق»، موضحًا أن قطر تقوم بالتخريب في الدول العربية والعالم يعي ذلك جيدًا وسيتم اتخاذ قرارات عقابية ضدها.