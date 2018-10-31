ندوة بـ قومي المرأة بسيناء للتصدى للتحرش بالأطفال

نفذ فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء اليوم ندوة بعنوان التحرش الجنسي للأطفال وارتباطه بمشاكل الأحوال الشخصية بحضور ٤٠ سيدة من مختلف المصالح الحكومية بمدينة العريش.



وحاضر كل من نسرين حمدي بكير مدير مكتب الشكاوي بالمجلس والدكتورة هاجر صالح أستاذ صحة نفسية. ودارت الندوة حول ضرورة اهتمام الأسرة بالطفل وتوعيتهم بمخاطر التحرش والثقة بالنفس والدفاع عن النفس والعمل على مساعدة الطفل وحمايته من التحرش.



كما تم التحدث عن الزواج الثاني وتقبل الزوجة للزواج الثاني والأحكام القانونية المنظمة لذلك. وتحدثت الاعلامية حسناء الشريف مقررة فرع المجلس القومي للمرأة عن المجلس والهدف من إنشائه ووجود مكتب شكاوي المرأة بالفرع والخدمات التي يقدمها للمرأة ووجود شبكة محامين متطوعين لمساعدة المرأة غير القادرة.



وأكدت على أهمية الندوات التي يعقدها المجلس عن الإرشاد الأسري لبناء مجتمع قوي قادر علي بناء بلده.