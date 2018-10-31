موسى: من يرمي القمامة بجوار المدارس والمستشفيات يحمل أفكارا غريبة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جميع الحكومات المتعاقبة فشلت في القضاء على أزمة تكدس القمامة في الشوارع المصرية.



وأضاف موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، أن القمامة تملأ الشوارع، سواء في ميدان مصدق بالدقي، أو في الزمالك ومدينة نصر، أو مدينة السادس من أكتوبر، وغيرها، واصفا ذلك بالمنظر الذي لا يليق أن تظهر عليه الشوارع المصرية.



وكشف الإعلامي أحمد موسى أنه تم التعاقد مع شركات إسبانية وإيطاليا في عام 2002 من أجل القضاء على أزمة القمامة المنتشرة في الشوارع ولم يتم حلها واستمرت حتى تفاقمت.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك بعض المواطنين يقومون بإلقاء القمامة حتى تكدست الشوارع، واستغرب من قيام البعض برمي «الزبالة» بجوار المدارس والمستشفيات، واصفا إياهم بأنه يحملون أفكارا غريبة.



وطالب أحمد موسى بضرورة أن يقوم المواطنون بأداء دورهم في القضاء على مشكلة القمامة، موضحا في ذات السياق أنه لا توجد منظومة تحاسب أي مواطن يلقي القمامة في الشوارع.



وأكد أحمد موسى أن عامل القمامة اختفى وظهر بدلا منهم «النباشين»، الذين يحصلون على الزجاجات والكانزات لقيامهم ببيعها ويتركون باقي القمامة في الشوارع، موضحا أن الدول الأجنبية تستفيد من القمامة عن طريق تدويرها والاستفادة منها في محطات الكهرباء سواء في اليابان والهند والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.