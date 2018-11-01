عقبات ضخمة أمام العقوبات الأمريكية.. خطة ترامب بعزل إيران قد تنقلب على واشنطن.. الصين والهند وتركيا وحسابات السياسة والاقتصاد.. عقوبات الكونجرس على السعودية تضر بالجميع وتفيد إيران

* واشنطن تتراجع في حديثها عن التنازلات وسياسة إمساك العصا من المنتصف تلوح بالأفق

* اجتماع الأمم المتحدة.. والكيان ذو الأغراض الخاصة * سبب غرور الإدارة الأمريكية وتجاهل جميع الأراء حول سياساتها





قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إنه ومع اقتراب دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ، تواجه عملية الضغط الأمريكي ضد إيران عقبات حادة.





وأضافت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا زعماء العالم في سبتمبر الماضي إلى خفض مشترياتهم من النفط الإيراني، قبل فرض عقوبات موسعة في 5 نوفمبر، وهي آخر الإجراءات الرئيسية من الحصار الذي تفرضه الإدارة الأمريكية على الاقتصاد الإيراني.





وأمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، قال ترامب "نطلب من جميع الدول عزل النظام الإيراني طالما استمر عدوانه".





لكن قبل أقل من أسبوع من الموعد النهائي الحاسم هذا الاثنين ، تواجه الحملة ضد إيران تحديات شديدة، ستواصل الصين والهند، أكبر المشترين للنفط الإيراني، عمليات الشراء الضخمة، مع تركيا وربما روسيا. وقد وعدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بمواصلة العمل مع طهران.





وأشارت إلى أنه وفي نفس الوقت، يطالب الكونجرس بفرض عقوبات على المملكة العربية السعودية، الشريك الحاسم للإدارة الأمريكية فيس جهودها المناهضة لإيران، على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.





ولفتت إلى أن العقوبات التي يطالب بها الكونجرس قد تؤدي إلى تقويض الجهود الرامية إلى إبقاء أسعار النفط العالمية مستقرة مع انخفاض صادرات إيران.





وتابعت أن المشاكل تراكمت في الوقت الذي يقول فيه دبلوماسيون أوروبيون ومحللون نفطيون إنه حتى بعد أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ ، من المرجح أن تبيع إيران ما لا يقل عن مليون برميل من النفط الخام في اليوم - وهو انخفاض حاد عن العام الماضي ، لكن ربما يكفي لدعم اقتصادها. لحين انتهاء فترة رئاسة ترامب.





وذكرت أن هدف الإدارة المعلن لحملة العقوبات هو أن تقوم إيران بإجراء عشرات التغييرات الجذرية على سياساتها الداخلية والخارجية، بما في ذلك إنهاء دعمها لحزب الله في لبنان، وحماس في غزة والمتمردين الحوثيين في اليمن. في حين يعتقد عدد قليل من المحللين أن الحكومة الإيرانية الحالية قادرة على تلبية المطالب والبقاء على قيد الحياة.





ويرى روبرت أينهورن، وهو زميل بارز في معهد "بروكينجز"، أنه لا يمكن لإدارة ترامب تحقيق أهدافها الـ12 المعلنة لأنها غير واقعية بالمرة، وأن سياستها تتجه نحو الفشل، ما لم يطرأ عليها تغييرات كبيرة.





الجهود الرامية إلى تشديد الخناق على طهران في الأشهر المقبلة قد تزيد من عزل حلفاء أوروبا ، وإضافة نزاع قوي آخر إلى العلاقات مع الصين، وتقويض عقود من الجهود لجذب الهند، وإعاقة تحقيق الاستقرار في سوريا والمعركة ضد تنظيم "داعش".





في حين يرفض مسؤولو الإدارة الاعتراف بهذه المخاطر جزئيًا لأن التحذيرات التي صدرت في وقت سابق من قبل النقاد حول الجوانب السلبية للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني كانت خاطئة إلى حد كبير.





ومن ناحية إيران، تمثل الصناعة النفطية قلب مستقبلها المالي والاقتصادي، وقال مسئولو إدارة ترامب منذ عدة أشهر أنهم يعتزمون خفض هذه الصادرات إلى الصفر ومعاقبة أي بلد يستمر في شرائه بعد الرابع من نوفمبر، وهو ما من شأنه ان يدمر الاقتصاد الإيراني، في حين تراجع متحدث باسم الخارجية الامريكية عن تلك المطالب.





حيث قال روبرت بالادينو "لا يزال هدفنا هو الوصول بصادرات النفط الإيراني إلى الصفر في أسرع وقت ممكن، هذا لم يتغير، لكننا مستعدون للعمل مع الدول التي تخفض وارداتها على أساس كل حالة على حدة".





وتستهدف العقوبات التي ستفرض في الـ5 من نوفمبر، البنك المركزي الإيراني ومبيعات النفط وشركات الشحن، وتأتي على رأس مجموعة من العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس الماضي، وقد أقنعت تهديدات الإدارة بالفعل المشترين في أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية إلى حد كبير بوقف شراء النفط الإيراني.





ونتيجة لذلك ، انخفضت صادرات إيران من النفط الخام المحمل بالناقلات بأكثر من 20% إلى 1.8 مليون برميل في اليوم في سبتمبر ، من 2.3 مليون في مايو.





لكن خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر ، انضم وزراء الخارجية من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي إلى وزراء من روسيا والصين وإيران ووعدوا بالتعاون في إنشاء "كيان لأغراض خاصة"، وهو عبارة عن آلية مستقلة عن الدولار للاستمرار في العلاقات التجارية مع طهران، فيما رد مسؤولو إدارة ترامب على هذا الإعلان بسخرية وغضب.





وحتى مع تشكك الاقتصاديين والمسئولين من أن القناة المالية الجديدة تحقق فواد اقتصادية كبيرة بالنسبة لإيران، أو من تهديدها للهيمنة العالمية للدولار في وقت قريب، ومع ذلك فإنها ذات رمزية عميقة، لأن أي عقوبات على القناة الجديدة أو جهود أوروبية أخرى لإنقاذ الاتفاق النووي سيؤدي الى تفاقم العلاقات المتوترة بالفعل وجديا عبر المحيط الأطلسي.





الصين والهند وتركيا





تعد بكين تحديا جديدا على طريق العقوبات، فالصين هي أكبر مشتر للنفط الإيراني، وعلى الرغم من أن بكين أصدرت مؤخرا تعليمات لشركتي نفط حكوميتين كبيرتين بإيقاف عمليات الشراء لبعض الوقت، فإن الصين ستبقى على الأرجح أكبر مشتر.





وقال سونج يون لي من كلية "فليتشر" للحقوق والدبلوماسية بجامعة "تفتس" بولاية ماساتشوستس ، إن" مديري النفط والمحللين متوافقين على أن إدارة ترامب لم تعط بكين سببا واحدا للامتثال لقانون الولايات المتحدة بشأن إيران".





ويتوقع البعض أن تعلن الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على بعض الكيانات الصينية في 5 نوفمبر لإظهار "الصرامة" ضد بكين ،والتي تحظى بشعبية لدى ناخبي ترامب، قبل انتخابات التجديد النصفي في اليوم التالي. لكن من المرجح أن تكون مثل هذه العقوبات رمزية إلى حد كبير. أثارت الرسوم الجمركية على الصين فزع "وول ستريت" بالفعل وخفضت توقعات النمو العالمي. فعقوبات واسعة يمكن أن تفجر حالة من الذعر.





وعن الهند، فهي ثاني أكبر مشتر للنفط الإيراني ، توقفت شركات خاصة مثل شركة "ريليانس" العملاقة للطاقة إلى حد كبير عن الشراء. وقال محللون إن الكيانات الحكومية زادت مشترياتها خلال الصيف كي تظهر انخفاضات بالعام المقبل. لكن من المرجح أن تستمر عمليات الشراء الكبيرة.





يفما من المتوقع أن تمنع حملة إعادة انتخاب رئيس الوزراء، نارندرا مودي، من الامتثال للعقوبات الأمريكية على إيران. نظرا لأن الرأي العام الهندي ليس متفقا مع السياسة الأأمريكيةو وتحديدا تجاه إيران.





وفي المقابل حذرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، من ان شراء الهند المستمر للنفط الإيراني "غير مفيد"، وأن الهند ستكتشف ما إذا كانت العقوبات ستكون لها نتيجة.





ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن العقوبات ضد الهند ستعد عنفا تجاه مجموعة من الأولويات الأمريكية، بما في ذلك الجهود الرماية إلى دعم أفغانستان، ومواجهة الصين وباكستان، وزيادة مبيعات النفط والغاز الطبيعي والمعدات العسكرية الأمريكية.





وبخصوص تركيا، قال دبلوماسيون ومحللون إن تركيا التي تحصل على معظم نفطها وغازها الطبيعي من ايران وروسيا ستواصل مشتريات النفط والعلاقات التجارية الاخرى مع ايران، ويؤكد سونر تشاغاتباي مدير برنامج البحوث التركية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أن الدفئ الأخير في العلاقات الأمريكية التركية عقب الإفراج عن القس أندرو برونسون، سوف يتلاشى بشكل كبير بفعل العقوبات، إذا ما قررت واشنطن توقيع عقوبات على أنقرة.





أكدت الصحيفة أن العقوبات كانت مؤلمة، لكنها لم تحرز انتصارات استراتيجية واضحة لإدارة ترامب، فبرغم العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية وروسيا وفنزويلا، لم تظهر بيونج يانج حتى الآن أي علامات على إبطاء إنتاج أسلحتها النووية والصواريخ البالستية، إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصبح أكثر جرأة واستمرت فنزويلا في الإنزلاق إلى الفوضى.





وتتوقع أن مسئولي إدارة ترامب ربما سيأخذون "لفة الانتصار" التي يؤديها الفائز بسباقات السيارات، عند تطبيق عقوبات الـ5 من نوفمبر، متذكرين أنه عندما أعلن ترامب في مايو انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران، تنبأ المنتقدون بأن طهران ستستأنف قريبا برنامجها النووي، وأن أسعار النفط سترتفع، وأن العقوبات لن تكون رادعة من دون دعم الدول الأخرى الموقفعة على الصفقة النووية.



