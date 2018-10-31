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مدير مشروع الكاتدرائية بالعاصمة الإدارية يكشف أهم تطورات البناء..فيديو

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 11:28 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال المهندس شريف النارخ، مدير مشروع كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن طول الكنيسة 150 مترا في عرض 40 مترا، والذي يمثل عبئا كبيرا في عملية البناء، خاصة مع عدم وجود أي أعمدة في منتصف تلك المسافة.

وأوضح النارخ خلال لقاء تليفزيوني مصور مذاع على فضائية الأولى، أنهم اتجهوا لاستعمال الشدات الخرسانية التي تقوم برفع السقف عوضا عنه الأعمدة، مضيفا أنهم انتهوا من جميع الأعمال الخرسانية خلال يناير الماضي بها فيها القبة.

وأشار مدير مشروع الكاتدرائية، إلى أن القبة تعد الأكبر في الشرق الأوسط والتي تصل إلى ارتفاع 40 مترا، و تعادل ضعف كاتدرائية العباسية من حيث المساحة.
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