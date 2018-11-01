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حوادث

ربة منزل تتهم زوجها بتعذيبها بسبب نار الغيرة في إحدى قرى شربين

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 01:43 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
همت الحسينى
اتهمت ربة منزل زوجها بالتعدى عليها وتعذيبها بسبب غيرته عليها فى إحدى قرى مركز شربين بالدقهلية وتم ضبطه واعترافه بالواقعة.

تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة شربين من "أمل ا ا"، ومقيمة عزبة السيد محمد بمركز شربين تتهم فيه زوجها "عبد العاطى م ع"، ٣٤ عامًا سائق توك توك بضربها بالأيدى، وربطها بحبل، وتسخين ملعقة ووضعها على وجهها لخلافات زوجية.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة شربين من ضبطه، وبمواجهته اعترف وعلل ذلك بسبب غيرته عليها لتحدثها إلى صاحب محل بقالة بالقرية، واعتراضه على ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة.

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