برلماني القضاء على العنف بين الطلاب يحتاج مجهودا إعلاميا وتربويا كبيرا

أوضح خالد حنفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قصور التربية والبيئة المحيطة والتفكك الأسري من أهم أسباب انتشار العنف بين الطلاب.





وتابع "حنفى"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المضمون الدرامى والإعلامى خاصة الذى عرض السنوات الأخيرة من أسباب انتشار العنف بين الطلاب بصورة كبيرة، لافتًا إلى أن القضاء على هذه الظاهرة يحتاج شغلًا تربويًا وإعلاميًا وتوعية أولياء الأمور.





يذكر أن عددًا من الطلبة اقتحموا فصلًا للطالبات بمدرسة بشبرا الخيمة واعتدوا عليهن، إضافة إلى قيام طالب بقتل زميله بمدرسة فى شبين الكوم.