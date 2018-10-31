آيتن عامر تكشف الأسباب الحقيقية لانتقاد الجمهور لها

قالت الفنانة ايتن عامر ،انها تعرضت لانتقادات كثيرة من جمهور السوشيال ميديا خلال تصوير مسلسل " ايوب " ، بسبب وزنها الزائد .



وأضافت عامر في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "معكم منى الشاذلي " ، المذاع عبر فضائية " سي بي سي " ، انه اثناء تصوير مسلسل ايوب اقترب وزنها من " 90 " كجم ، خصوصا وانها كانت في بداية الحمل ، مضيفه أن بعض الجمهور قام بالدفاع عنها بعد معرفة خبر حملها .



وأوضحت أنها بدأت تفكر فى فقدان الوزن بعد أن عرض عليها عمل حماسي ولكنها توقفت عن عمل الدايت بعد فقدان هذا العمل.



وأردفت :" اول ما شوفت صورة قديمة لية قولت دي مش ايتن عامر " ، مضيفة انها سارعت للتواصل مع أحد أطباء التخسيس و تم فقدان وزنها الزائدةفي اقل من اسبوع .

