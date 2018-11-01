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محافظات

الكشف على 960 حالة في قافلتين طبيتين لجامعة جنوب الوادي

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 01:13 ص
قافلتين طبيتين لجامعة
قافلتين طبيتين لجامعة جنوب الوادى
يوسف رجب
تمكنت قافلتان طبيتان نظمتهما جامعة جنوب الوادى، من إجراء الكشف الطبى على 960 حالة بقريتى العسيرات التابعة لمركز فرشوط، المراشدة التابعة لمركز الوقف.

وأوضح الدكتور يوسف غرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم الكشف وتقديم العلاج المجاني لـ485 بقرية العسيرات، تضمنت 80 حالة باطنة والرمد 100 حالة والعظام 120 حالة والأنف والأذن 60 حالة والأطفال 110 حالات والعصبية 15 حالة.

وأضاف "غرباوى"، وفى قرية المراشدة تم الكشف وتقديم العلاج المجاني لــ 475 حالة في التخصصات التالية الباطنة 90 حالة والرمد 75 حالة والعظام 110 حالات والأنف والأذن 50 حالة والأطفال 100 حالة والصدرية 50 حالة.

وأشار إلى أن القوافل الطبية ضمن قوافل متنوعة فى مجالات مختلفة ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة.

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