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محافظات

رئيس شركة المياه يؤكد انتهاء مشروعات الصرف في التوقيتات المحددة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:03 ص
الدكتور مهندس ابراهيم
الدكتور مهندس ابراهيم خالد
نور محمود
أكّد الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بمطروح، أنه سيتم البدء فى توصيل الصرف الصحي للخطة الحالية سريعًا؛ للانتهاء من توصيلها في التوقيتات المحددة وبالمواصفات الفنية المطلوبة.

وأضاف خلال تفقد عدد من المشروعات التى تنفذها الشركة، أنه تم وضع مخطط لتوصيل الصرف الصحى بمدينة مرسى مطروح، لافتًا إلى انتهاء المشروعات قبل موسم الصيف بوقت كافٍ.

رافق رئيس شركة مياه الشرب بمطروح المهندس وليد شوقى، رئيس قطاع المشروعات، والمهندس محمد منصور، مدير عام المشروعات، والمهندس هانى عادل، مدير عام التخطيط بالشركة.

رئيس شركة المياه يؤكد انتهاء مشروعات الصرف في التوقيتات المحددة
رئيس شركة المياه يؤكد انتهاء مشروعات الصرف في التوقيتات المحددة
رئيس شركة المياه يؤكد انتهاء مشروعات الصرف في التوقيتات المحددة
رئيس شركة المياه يؤكد انتهاء مشروعات الصرف في التوقيتات المحددة
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