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فن

عمرو دياب يثير الجدل من جديد حول علاقته بـ دينا الشربينى

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 11:42 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك صورة تجمع بين المطرب عمرو دياب والفنانة دينا الشربينى والفنان احمد عز وحمادة اسماعيل صديق عمرو دياب المقرب وهو ما اثار الجدل بين الجمهور لأنه لم يتم كشف أى تفاصيل عن الصورة.

وانحصرت التعليقات حول ماذا كان هناك عمل جديد يجمع بين دينا الشربينى واحمد عز وعمرو دياب والبعض الاخر يرجح ان تكون هذه المقابلة كانت فى احدى المناسبات الخاصة والتى جمعت بينهم، وهو ما اثار الجمهور مرة اخرى حول علاقة الهضبة بدينا الشربينى التى اصبحت تظهر معه فى كل مناسبة ولكن فى حقيقة الامر أن هذه الصورة كانت فى مطار القاهرة بعد عودته من لندن حيث احيا حفله الغنائى هناك. 

يذكر ان عمرو دياب قرر ان يحيى حفل راس السنة فى ابو ظبى وسيحتفل مع جمهوره هناك بالبومه الجديد "كل حياتى".
عمرو دياب يثير الجدل من جديد حول علاقته بـ دينا الشربينى
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