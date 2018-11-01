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مصطفى الفقي: الرئيس السيسي يفضل أن يكون محاطا بالشباب ..فيديو

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 02:33 ص
صدى البلد
محمد القاضي
قال الدكتور مصطفي الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية والمفكر السياسي، إن الرئيس السيسي يفضل دائمًا أن يكون محاطًا بالشباب والتحدث والاستماع إليهم عن طريق إقامة المؤتمرات.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن من مميزات وسمات مؤتمرات الشباب أنه يُسمح فيها أن يوجه إلي الرئيس السيسي الأسئلة في القضايا التي تهم المواطنين.

وأوضح رئيس مكتبة الإسكندرية والمفكر السياسي، أن الرئيس السيسي يفضل أن يحاوره الشباب الصغير أثناء مناقشات المؤتمرات، لافتًا إلي أن الرئيس السيسي يريد أن يقول إن هناك وجهًا آخر لمصر.

وأشار إلي أن مؤتمرات الشباب رسالة تبين درجة الاستقرار في مصر، وتتحدث عن إمكانية تواصل الحكم مع الشعب، بالرغم من معاناة الشعب بسبب السياسات الاقتصادية الجديدة التي لا مفر منها، ورسالة إلي تشجيع السياحة.

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