ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

مجلس جامعة بني سويف يناقش مشروع تشجير الحرم الجامعي

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 11:51 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
ناقش مجلس جامعة بني سويف ، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة مشروع تشجير الحرم الجامعي مجمع 300 فدان والتعليم الصناعي، حيث أوضح رئيس الجامعة أن مثل هذه المشروعات تتماشى مع اتجاهات الجامعة في الحفاظ على البيئة والمنظر الجمالي بها، كما يتزامن هذا المشروع مع موافقة مجلس الجامعة على إنشاء مركز البحوث والمنتجات الزراعية، الأمر الذى يساعد الجامعة في القيام برسالتها في مجال الربط بين التعليم الجامعي وحاجات المجتمع.

وذكر رئيس الجامعة أن هذا المشروع المقترح من كلية الزراعة البيئية والتصنيع الغذائي ويتمثل في تشجير حرم 300 فدان بزراعة حوالي 1040 شجرة، وزراعة حوالي 650 شجرة في مجمع تعليم صناعي، والأشجار المقترح زراعتها هي: الكاسيا ندوزا، البوانسيانا، الجكرندا، خف الجمل، اللبخ، أبو المكارم، خيار شمبر، فيكس نتدا على أن يتم حفر جور الزراعة وخدمتها بالطمي والرمل والأسمدة، وري الأشجار بنظام الري بالتنقيط.

الجدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى تنفيذ المشروعات الزراعية للجامعة وكلياتها وتزويدها باحتياجاتهم، والقيام بأعمال الصيانة والإصلاحات التي تدخل في اختصاصاته لمختلف هذه المشروعات، والقيام بالأعمال الإنتاجية في المجال الزراعي والحيواني وتقديم الاستشارات الفنية الزراعية والحيوانية، وتدريب الطلاب وأفراد المجتمع على التقنيات الزراعية الحديثة، وتطوير الإنتاج الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة.
loading...

ترشيحاتنا

رئيس صندوق النقد بالقاهرة: مصر تحتاج 700 ألف وظيفة كل عام

تعرف على سبب انفعال أحمد موسى بشدة على الهواء.. فيديو

نيمار مهدد بالحبس 6 أعوام بتهمة النصب على برشلونة

تفاصيل ميزانية اتحاد الكرة عام 2018.. مستند

الرئاسة: الرئيس السيسي يصل شرم الشيخ عائداً من العاصمة الألمانية برلين

إحباط تهريب 300 كيلو بانجو مخبأة بـ معدة ثقيلة بقناة السويس..فيديو

مولد أول مصنع متكامل لتعبئة التونة بمواصفات عالمية على أرض مصر.. فيديو

رقم خرافى لمصروفات هيكتور كوبر فى ميزانية اتحاد الكرة السنوية.. مستند

أمر ملكي جديد من العاهل السعودي بشأن القضاء

فيديو صادم لـ سائق يقود سيارة تحت تأثير المخدرات ..فيديو

رئيس FIFA يطالب أمير قطر بتنظيم مونديال 2022 بالاشتراك مع دول المقاطعة العربية

قصة اغتيال أنديرا غاندي .. خانها حراسها وقتلوها بـ 30 رصاصة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلقيس تخطف الأنظار بفستان أحمر.. صور

وزير الشباب والرياضة يلتقي أبناء الجالية المصرية في دبي..صور

المدينة الشبابية ببورسعيد تشهد ختام فعاليات crossfit لطلاب الجامعات

شاهد.. روجينا تتألق بالكاجوال في أحدث جلسة تصوير

صدمة جمهور ياسمين صبرى بسبب فستان أحمر.. صور

فيديو

فيديو صادم لـ سائق يقود سيارة تحت تأثير المخدرات ..فيديو
نقيب الزبالين: بداية يناير موعد القضاء على القمامة بالشوارع..فيديو
قصة مغنية إيرلندية شهيرة أسلمت وغيرت اسمها لـ شهداء.. فيديو
الماكياج مش حرام .. دعاء فاروق ترد على فتوى شيخ أبكاها..فيديو
أحمد موسى عن اقتحام فصل للبنات في شبرا: هما دول شباب الفيسبوك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟