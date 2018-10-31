مجلس جامعة بني سويف يناقش مشروع تشجير الحرم الجامعي

ناقش مجلس جامعة بني سويف ، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة مشروع تشجير الحرم الجامعي مجمع 300 فدان والتعليم الصناعي، حيث أوضح رئيس الجامعة أن مثل هذه المشروعات تتماشى مع اتجاهات الجامعة في الحفاظ على البيئة والمنظر الجمالي بها، كما يتزامن هذا المشروع مع موافقة مجلس الجامعة على إنشاء مركز البحوث والمنتجات الزراعية، الأمر الذى يساعد الجامعة في القيام برسالتها في مجال الربط بين التعليم الجامعي وحاجات المجتمع.



وذكر رئيس الجامعة أن هذا المشروع المقترح من كلية الزراعة البيئية والتصنيع الغذائي ويتمثل في تشجير حرم 300 فدان بزراعة حوالي 1040 شجرة، وزراعة حوالي 650 شجرة في مجمع تعليم صناعي، والأشجار المقترح زراعتها هي: الكاسيا ندوزا، البوانسيانا، الجكرندا، خف الجمل، اللبخ، أبو المكارم، خيار شمبر، فيكس نتدا على أن يتم حفر جور الزراعة وخدمتها بالطمي والرمل والأسمدة، وري الأشجار بنظام الري بالتنقيط.



الجدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى تنفيذ المشروعات الزراعية للجامعة وكلياتها وتزويدها باحتياجاتهم، والقيام بأعمال الصيانة والإصلاحات التي تدخل في اختصاصاته لمختلف هذه المشروعات، والقيام بالأعمال الإنتاجية في المجال الزراعي والحيواني وتقديم الاستشارات الفنية الزراعية والحيوانية، وتدريب الطلاب وأفراد المجتمع على التقنيات الزراعية الحديثة، وتطوير الإنتاج الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة.