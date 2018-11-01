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مهندس الجودة بمبنى مجلس النواب الجديد يتحدث عن حجم المشروع بالأرقام

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 02:34 ص
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال المهندس أحمد رفعت، المسئول عن الجودة بالمبني الخدمي الخاص بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن المشروع علي مساحة 33 ألف فدان، وما يقرب من 109 آلاف متر مربع.

وأوضح "رفعت"، خلال لقاء تلفزيوني على فضائية الأولي، أن المشروع الخدمي يتكون من 2 مبني، والمبنى الرئيسي على مساحة 18 ألف متر مربع، والذي يتكون من 3 مداخل رئيسية من بينها مدخل لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء والوكلاء، والثالث لأعضاء مجلس النواب.

وأضاف أن قبة المبنى تقع علي مساحة 3000 متر مربع والتي يصل قطرها إلى 50 مترًا، بما القمة الخاصة بمجلس النواب الحالي لا تتعدى 22 مترًا.
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